Meghan sluit deal met Disney

In ruil voor het inspreken van een voice-over gaat er een donatie naar hulporganisatie Elephants Without Borders. De organisatie zet zich in voor het behoud van olifanten in het wild. Ze volgt de dieren en beschermt ze tegen stropers.

Meghan zou de voice-over al hebben opgenomen voordat zij en Harry woensdag bekendmaakten een stap terug te willen doen als ’senior’ leden van het Britse koningshuis. De hertog en hertogin van Sussex zullen zich de komende tijd nog steeds bezig houden met koninklijke verplichtingen, maar willen zich ook richten op nieuwe liefdadigheidsdoelen.

