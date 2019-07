Naomi Campbell beschuldigt Frans hotel van racisme

„Ik was recent in een stad in Zuid-Frankrijk omdat ik was uitgenodigd voor een evenement in een hotel dat ik niet bij naam zal noemen. Ze lieten mij en een vriend niet binnen vanwege de kleur van mijn huid”, vertelde de 49-jarige Naomi aan Paris Match. „De man bij de deur deed alsof de zaal al vol was, maar liet ondertussen wel andere mensen naar binnen.”

Het model kiest er bewust voor haar verhaal te delen. „Het is vanwege dit soort walgelijke situaties dat ik altijd mijn mond zal blijven opentrekken en ervoor zorg dat ik word gehoord.”