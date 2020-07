Kim Kardashian zónder Kanye West naar hun woning in Los Angeles

Op foto’s van TMZ is te zien dat Kim dinsdagavond zonder Kanye met een privévliegtuig is geland in Los Angeles.

De realityster was maandag naar Wyoming gevlogen om verhaal te halen bij haar echtgenoot, die bij zijn eerste presidentiële campagnebijeenkomst en daarna via Twitter zeer persoonlijke informatie deelde. Op foto’s die verschillende media publiceerden, is te zien dat het een emotioneel gesprek was. Zo werd Kim huilend gefotografeerd terwijl Kanye heftige gebaren lijkt te maken.

Volgens ingewijden was Kim al van plan om solo terug te keren na hun gesprek. De realityster zou willen dat de rapper, die kampt met een bipolaire stoornis, even tot rust komt voor hij zich weer bij zijn vrouw en hun vier kinderen voegt.