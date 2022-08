Khalid Kasem trots op nominatie gesprek met Jaimie Vaes

„Dat de prijs gaat over het hebben van impact maakt ons als team nog trotser”, zegt hij in gesprek met het ANP. Maandag begint de presentator samen met Sophie Hilbrand aan een derde seizoen van hun talkshow op NPO 1. Khalid vindt het mooi dat hij een belangrijk thema als huiselijk geweld onder de aandacht heeft kunnen brengen. „Huiselijk geweld is een onderwerp dat voor veel mensen een ver-van-hun-bed-show is. Toch krijgen veel vrouwen, en ook mannen, ermee te maken. Hier zat een jonge vrouw die vertelt hoe zo’n giftige relatie werkt, dat het er langzaam insluipt”, zegt hij. „Het was voor sommigen denk ik een soort wake-upcall.”

Al voor het interview hadden Khalid en het team van zijn talkshow in de gaten dat het gesprek impact zou kunnen hebben op de kijkers. „Het laat zien dat het bij iemand als Jaimie, die op social media veel deelt over haar mooie leven, ook niet altijd rozengeur en maneschijn is. Dat iets als huiselijk geweld iedereen kan overkomen en je dat niet altijd aan de buitenkant ziet”, zegt Khalid.

Veel media-aandacht

Ook in het nieuwe seizoen van Khalid & Sophie, dat iedere werkdag om 19.00 uur te zien is, hoopt de presentator weer gesprekken te voeren met gasten die de kijker raken. „Het zou mooi zijn als we onderwerpen aansnijden waar mensen het de volgende dag over hebben.”

In de bewuste uitzending begin april reageerde Vaes op twee incidenten die veel media-aandacht kregen. Zo vluchtte ze in mei vorig jaar uit een hotel op Ibiza na een ruzie tussen haar en Lil Kleine. In maart van dit jaar werd een incident gefilmd waarbij Lil Kleine haar hoofd tussen een autodeur klemde. Vaes stelde dat zij dankzij alle aandacht voor die laatste gebeurtenis uit de relatie met Lil Kleine heeft kunnen vluchten, iets dat haar eerder niet lukte.