’Meghan net zo slecht behandeld als Diana’

„De Britse koninklijke familie heeft Diana vreselijk behandeld. Als je naar het nieuwe seizoen van The Crown kijkt, dan draait je maag gewoon om. Het is vreselijk wat zij, nota bene op zeer jonge leeftijd, heeft moeten doorstaan. Maar terwijl je denkt dat die familie daar iets van geleerd zou hebben, blijkt het tegendeel waar. Want de geschiedenis herhaalde zich toen Meghan in het leven van Harry kwam”, aldus een bron tegen het magazine.

Via sociale media uitten fans van The Crown hun ongenoegen. „Charles en Camilla moeten zich doodschamen om dat wat ze Diana hebben aangedaan. William en Kate zijn eigenlijk net zo erg, door Harry en Meghan publiekelijk zo hard te laten vallen. Bij die hele familie zit een steekje los, als je het mij vraagt”, schrijft een volger.

Een andere volger reageert: „Bij Meghan was het nog erger, als dat überhaupt mogelijk was. Ik snap heel goed dat Harry zijn vrouw weg wilde halen uit deze negatieve, racistische omgeving, waarin ze in de ogen van het Engelse volk toch nooit iets goed kon doen.”

Het Britse koningshuis zelf zou woedend zijn op het nieuwe seizoen van The Crown. Volgens insiders zou er, doordat de scenarioschrijvers zoals ze toegaven bepaalde scènes naar eigen goeddunken invulden, een heel erg, slechts tweedimensionale, Hollywood-versie van de gebeurtenissen binnen het paleis zijn ontstaan.