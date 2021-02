Lynne Spears ontwijkt vragen over dochter Britney

„Ze spreekt nooit over Britney, al jaren niet. Lynne is een ontzettend aardige en beleefde vrouw, maar ook zeer discreet. Ze zal zich nooit uitlaten over haar dochter, wat journalisten ook proberen”, aldus een bron, die eraan toevoegde dat Britneys moeder naar Los Angeles was gereisd om te kijken hoe het met haar dochter gaat.

Volgens een familielid reist Lynne regelmatig af naar LA. „Ze brengt graag tijd met Britney door en praat dan uren met haar. Ze wil ook graag dat haar dochter de vrijheid krijgt die ze verdient. En als ze niet bij elkaar zijn, dan spreken ze veel via de telefoon.”

Sinds de documentaire Framing Britney Spears is uitgekomen, staat het curatorschap van vader Jamie Spears opnieuw onder hoogspanning. Britney wil van hem af, maar een rechter besliste vorige week dat hij samen met het bedrijf Bessemer Trust Co. voorlopig de touwtjes in handen houdt. Ook al had Jamie dat graag anders gezien en zelf het zeggenschap over Britneys financiën gehouden.

Lynne en Jamie zijn sinds 2002 gescheiden.