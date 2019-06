Jon van Eerds personage Harrie gaat grens over

De Vlaamse acteur Peter van Asbroeck kruipt in de huid van Harrie Vermeulen. Verder zullen onder anderen Christel Domen en Anthony van Caeneghem ook te zien zijn in het geesteskind van Van Eerd. De première is op 7 februari in Gent.

Jon zelf keert in november terug op de planken als Harrie. De show heet Herrie in de keuken en het is de vijfde voorstelling rond het personage. De voorstelling speelt zich af in een noodlijdende snackbar. De eigenaar probeert het hoofd boven water te houden met wat tips van de valse eigenaresse van de aangrenzende tattooshop. Als de toenmalige Keuringsdienst van Waren zich meldt voor een controle, vreest Harrie dat zijn illegale praktijken aan het licht komen.