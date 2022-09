Jennifer Aniston koopt huis Oprah Winfrey voor 14,8 miljoen euro

Kopieer naar clipboard

Jennifer Aniston Ⓒ Getty Images

Actrice Jennifer Aniston heeft een nieuw stulpje op de kop getikt voor een bedrag van maar liefst 14,8 miljoen euro. Het huis in Montecito, een plaats in de Amerikaanse staat Californië, was voorheen in het bezit van talkshowlegende Oprah Winfrey.