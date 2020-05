Keith Bakker: van verslavingsgoeroe naar misbruikverdachte

Voormalig verslavingsgoeroe Keith Bakker (59) moet zich woensdag voor de rechtbank in Amsterdam verantwoorden voor onder meer seksueel misbruik. Zijn zaak kon in maart niet inhoudelijk behandeld worden wegens de coronamaatregelen in de rechtbank. Ⓒ Hollandse Hoogte

Keith Bakker werd bij het grote publiek bekend toen hij in 2004 zijn eigen afkickkliniek oprichtte en te zien was in tv-programma’s als Spuiten en slikken, Van etter tot engel en Family Matters, maar aan die roem kwam al snel een einde. De verslavingsgoeroe belandde achter de tralies, kwam weer vrij en staat nu opnieuw terecht. Wie is toch Keith Bakker?