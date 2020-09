Felicity Jones voor het eerst gespot met baby

Het is niet bekend wanneer haar eerste kindje met haar man Charles Guard is geboren. Ook is de naam van haar kind nog niet bekendgemaakt.

Felicity bevestigde haar zwangerschap in december, toen ze met een bollend buikje op een rode loper verscheen.

De actrice kreeg grote bekendheid met haar hoofdrol als Jyn Erso in de Star Wars-spin off Rogue One: A Star Wars Story. Ook speelde ze rollen in onder andere On the Basis of Sex, Inferno en The Theory of Everything.