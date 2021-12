Freek Vonk en vriendin na maand weer bij elkaar

Sterren

Parks and Recreation-acteur Aziz Ansari verloofd

Aziz Ansari, onder meer bekend van series als Parks and Recreation, Scrubs en Master of None, is verloofd met zijn vriendin, de Deense data-onderzoekster Serena Skov Campbell. De acteur en cabaretier maakte het nieuws woensdagavond al bekend in een komedieclub, maar dat lekte zaterdag pas uit.