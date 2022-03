S10 wil met songfestival ’gewoon op avontuur’

„Het leek me voor mezelf heel cool om te doen. Want als zoiets op je pad komt en het lukt, dan is dat heel vet”, vertelde Stien den Hollander, zoals S10 echt heet, aan Van Nieuwkerk, die wilde weten waarom ze meedoet. „Ik ben nu al maanden aan het werk met een team om hier te komen en daar naartoe te gaan. Dat is zo goed voor mij om te doen en het maakt me gelukkig. Ik hou van hard werken eigenlijk.”

Voor S10 De Diepte ten gehore bracht, werd eerst de studio van Matthijs Draait Door een beetje verbouwd. Daardoor kwam de zangeres in het midden van een lege ruimte te staan en werd ze tijdens het zingen omringd door rode laserstralen. Of de act lijkt op wat ze in Turijn zal laten zien, is niet bekend. Daarover wilde de zangeres eerder deze week na de presentatie van haar liedje in Tuschinski Amsterdam nog niets kwijt.

Het Eurovisie Songfestival wordt van 10 tot en met 14 mei gehouden in de Italiaanse stad Turijn. S10 komt uit in de eerste halve finale.