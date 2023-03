Prins Harry in rechtbank: ’Mijn familie heeft informatie achtergehouden’

Samen met onder anderen zanger Elton John en actrice Elizabeth Hurley heeft prins Harry de zaak aangespannen. De drie beweren dat de maker van de tabloids The Mail on Sunday en Daily Mail hun privacy heeft geschonden door onder meer hun telefoons af te luisteren.

In een verklaring schrijft de hertog van Sussex dat hem „verteld werd” om de regels van de familie te accepteren en „nooit te klagen” over zijn omgang met de pers. „Het instituut (de familie) heeft zonder twijfel lange tijd informatie voor mij achtergehouden over het hacken van mijn telefoon.” In 2018 kwam Harry er naar eigen zeggen pas achter dat hij wellicht een zaak had met het afluisteren van de telefoon. „Dat is pas de afgelopen jaren duidelijk geworden, toen ik mijn eigen claim heb ingediend met ander juridisch advies en een andere vertegenwoordiging”, aldus Harry.

Advocatenkantoor Hamlins beweert dat de medewerkers van Associated Newspapers ook afluisterapparatuur in auto’s en huizen zou hebben opgehangen. Een woordvoerder van Associated Newspapers noemde de beschuldigingen eerder „belachelijk”. Hij zei dat de eisers en hun advocaten met „deze ongefundeerde en zeer lasterlijke beweringen, die niet gebaseerd zijn op geloofwaardig bewijs” lijken te hengelen naar informatie.