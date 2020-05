Peter Jan Rens (69) en Virginia (26) uit elkaar

Peter Jan Rens en Virginia van Eck hebben na zeven jaar de handdoek in de ring gegooid. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het is over en uit tussen PETER JAN RENS en VIRGINIA VAN ECK. Het stel werd ’slachtoffer’ van the seven year itch, een veelgebruikte term om de geluksstaat na zeven jaar samen zijn te beschrijven. Geruchten over een breuk werden door de twee zelf al gevoed, maar nu bevestigen zij aan PRIVÉ dat de liefde definitief voorbij is.