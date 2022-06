Acteur gewond geraakt tijdens opnames My Big Fat Greek Wedding 3

Een van de boten sloeg door de botsing om. Alle zestien mensen aan boord, onder wie acteurs en crewleden, werden door de kustwacht gered. Een acteur werd naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn verwondingen waren niet ernstig. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht.

De opnames van de Amerikaanse film zijn eerder deze week begonnen. Over de cast is alleen bekendgemaakt dat actrice Nia Vardalos, die de hoofdrol speelde in de eerste twee delen, verantwoordelijk is voor de regie.

My Big Fat Greek Wedding verscheen in 2002 en gaat over een Amerikaanse man die trouwt met een Grieks-Amerikaanse vrouw en haar hele familie erbij cadeau krijgt. Een vervolg kwam uit in 2016.