Ice Cube: ’Het gaat goed met Ye’

Ice Cube gaf een update over het welzijn van Ye, zoals Kanye zich tegenwoordig noemt, in het tv-programma Piers Morgan uncensored. West kwam in opspraak na een reeks antisemitische tweets en uitspraken.

Volgens Cube heeft West zijn lessen geleerd: „Ik geloof dat hij het geweldig doet”, zei Ice Cube. „Ik denk dat hij veel heeft geleerd van het afgelopen jaar, en hopelijk komt hij er aan de andere kant beter uit.”

Geld

De antisemitische statements van Ye waren reden voor diverse bedrijven om lucratieve deals met de artiest terug te draaien. Zo verloor hij onder meer een miljoenensamenwerking met Adidas. Ook verbraken onder meer modehuis Balenciaga en het Amerikaanse agentschap Creative Artists Agency hun banden met hem.

Volgens Ice Cube is Ye druk bezig om van deze bedrijven geld op te eisen waar hij in zijn beleving nog recht op had.