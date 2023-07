Rondrit langs huizen van Haagse sterren van de baan

Deelnemers aan de tocht zouden langs woningen van onder anderen Golden Earring-drummer Cesar Zuiderwijk, acteur Edwin Rutten, presentatrice Sandra Schuurhof en gitarist Spike van DI-RECT rijden en details krijgen over de panden. Zuiderwijk liet weten daar niet van gediend te zijn. „Stel idioten, hoe kom je op het idee? Laat mensen met rust, weet je wel. We zijn gewoon muzikanten en geen publieksvoorwerp”, zegt hij daar onder meer over.

De veiligheid van de BN’ers zou volgens Vuurens niet in het geding komen. „De mensen zouden niet uitstappen, we zouden niet stilstaan, en het is gewoon de openbare weg.” Desondanks besloot hij er toch niet mee door te zetten omdat hij toch begreep dat niet iedereen erop zat te wachten. „De tour bestaat nu gewoon helemaal niet meer.”

Vuurens laat desgevraagd weten geen verdere toelichting te geven en het te houden bij wat hij aan Omroep West heeft verteld.