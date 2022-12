Hilaria Baldwin: ’Het gaat niet goed met ons’

„Het gaat niet goed met ons”, zei de moeder van zeven kinderen geëmotioneerd, nadat aan haar was gevraagd hoe haar familie omgaat met het schietincident. „Het was en is een tragedie die niemand zich had kunnen voorstellen.”

Het fatale incident vond plaats op 21 oktober 2021. Hutchins werd per ongeluk door Alec Baldwin neergeschoten tijdens de repetities, met een pistool dat ongeladen had moeten zijn. Baldwin wist naar eigen zeggen niet dat het pistool een kogel bevatte. In oktober werd bekend dat een schikking is getroffen met Matthew Hutchins, de weduwnaar van de cameravrouw. Die zal tevens uitvoerend producent zijn van de film.