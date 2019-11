Chanel West Coast reageert op rechtszaak Sharon Stone

Ⓒ Hollandse Hoogte

Rapper en presentator Chanel West Coast was niet alleen stomverbaasd toen ze hoorde van de rechtszaak die actrice Sharon Stone tegen haar heeft aangespannen, ze vond de actie van Stone ook ondankbaar. Want waar Stone meent dat Chanel West Coast in het nummer Sharon Stoned gebruikmaakt van haar goede naam, vindt de rapper juist dat ze Stone een dienst bewijst.