Kristen Bell sluit meer Veronica Mars niet uit

Gevraagd naar de mogelijkheden voor meer Veronica Mars, liet de actrice aan onder meer BuzzE weten: „Het is niet echt een kwestie van hoe snel ik dat weer zou willen doen, maar meer van de tijd vinden in iedereens drukke werkschema. Het is een moeilijk puzzel, uiteindelijk draait het allemaal om de logistiek.”

Tijdens het bespreken van het komende, laatste seizoen van The Good Place raakten Kristen en haar collega’s behoorlijk emotioneel. Zowel de actrice als collega Ted Danson kregen het even te kwaad toen ze terugkeken op de serie. Toch stond de cast achter de beslissing het bij vier seizoenen te laten. „Deze show was een cadeautje”, aldus Danson, „We maakten er allemaal deel van uit en we waren allemaal betrokken bij het besluit te stoppen. Dat is een kans die je niet vaak krijgt.”