Sportpresentatrice Dione de Graaff klaar voor nieuwe uitdaging

Dat ze ook wel eens een programma zou willen maken dat niet over sport gaat, heeft ze al bij de NOS aangegeven. Opmerkelijk genoeg komt die wens ook deels voort uit het feit dat er volgens haar nogal wordt neergekeken op sportjournalisten, al vindt ze dat zelf niet terecht. „De meeste mensen bij ons op de redactie zijn zeer algemeen ontwikkeld, weten alles over politiek en economie, en daarnáást weten ze veel over sport.”

Volgens De Graaff mogen de sportjournalisten zich dus best wat vaker realiseren hoe ’goed ze zijn’. „ Dat klinkt heel arrogant, maar het is wel zo. We maken jaar in jaar uit livetelevisie, uren achter elkaar: je kunt het zo gek niet bedenken of het is tijdens die uitzendingen wel een keer gebeurd.”