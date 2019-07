Gordon: ’Het gaat supergoed met mij!’

De presentator maakte eerder deze week bekend dat hij zijn leven wil veranderen. „Zoals iedereen er soms achter komt in het leven dat bepaalde dingen niet goed voor iemand zijn, maar er maar mee doorgaan om de ‘pijn’ te verzachten, heb ik er voor gekozen om een rehab kliniek te bezoeken. Een heftige maar enige juiste beslissing”, schreef hij toen.

Zondag laat Gordon weten dat het ’supergoed’ met hem gaat. „Ik ben nu een tijdje onderweg en weet dat dit de enige weg was voor mij! Ik ben ook super dankbaar voor al die duizenden steunbetuigingen vanuit het hele land en ook van veel collega’s. Dat maakt me sterk en nog strijdvaardiger dan ik al was!”

Er is ook tijd voor leuke dingen: „Ik mag vandaag op safari. We gaan naar de witte neushoorn kijken maar of dat nou zo verstandig is als ex coke verslaafde...”, grapt hij.