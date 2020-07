Top Gear-James May gaat kookprogramma presenteren

„Ik ben nu op een leeftijd dat ik het grootste deel van mijn dag besteed aan het nadenken over mijn volgende maaltijd, dus ik heb er een tv-serie over gemaakt. Het koken van je eigen curry is zoveel bevredigender dan het bestellen van een afhaalmaaltijd, ook al smaakt het niet zo lekker”, zegt James in een verklaring.

Het programma heet James May: Oh Cook en is gebaseerd op James’ eerste kookboek ’Oh Cook! 60 easy recipes that any idiot can make’. De zevendelige kookserie wordt gemaakt vanuit het perspectief van iemand die niet echt kan koken. Iedere aflevering behandelt een specifiek culinair thema, zoals Italiaans, Indiaas, cake en bakken en braden.