Songfestival-kandidaat S10 geeft uitzwaaimoment op Schiphol

„Ik heb hier lang naar uitgekeken”, hield ze de aanwezige pers voor. Donderdag is de zangeres nog even naar haar familie geweest. „Dat was heel fijn. Ik heb een kettinkje van mijn oma gekregen en allemaal lieve brieven uit het dorp.”

Wat ze het eerst gaat doen als ze in Turijn is? „Shoppen. haha. Dat kun je beter maar gelijk doen, want dan heb je meteen wat mooie nieuwe spullen.”

Hoe het Nederlandse optreden er in Turijn uit zal zien, zal woensdag 4 mei pas echt duidelijk worden. Dan is de repetitie voor de aanwezige pers te bekijken. „We zijn al best lang bezig met het maken van de show”, zegt S10. „Ik ga het vrijdagavond in mijn hotelkamer nog een aantal malen doorzingen. En verder goed naar mijn performance kijken. Of er nog wat bijgespijkerd moet worden, gaan we daar meemaken. Je weet het nooit. Maar voor mijn gevoel zijn we goed voorbereid. Wie weet ga ik nog wel iets delen op mijn eigen sociale media van de eerste repetitie.”

Ⓒ Eigen foto

In de lijstjes in aanloop op het Eurovisie Songfestival, staat overal Oekraïne genoteerd als de potentiële winnaar van de editie in Turijn. De Nederlandse zangeres zegt mee te doen om te winnen, maar gunt de Oekraïners ook de zege.

Dat Rusland dit jaar is uitgesloten van deelname aan het Eurovisie Songfestival, noemt S10 „best lastig.” „Ik snap dar Rusland niet mee kan doen. Ik ben het daar wel mee eens en sta daar helemaal achter. Rusland kan gewoon niet meedoen. En ik denk bovendien dat als je in oorlog zit, je ook niet heel erg bezig bent met het Songfestival en dat geldt ook voor mensen in Rusland. Ik begrijp dat er veel censuur op hun televisie zit. Mijn hart gaat uit naar de mensen in Rusland die geen oorlog willen.”

Viktor & Rolf

De outfit die ontwerpersduo Victor & Rolf voor S10 heeft gemaakt, heeft de stylist bij zich en gaat als handbagage mee het vliegtuig in. „In mijn eigen handbagage neem ik allerlei geluksdingetjes mee”, zegt ze. „Kaarsjes, armbandjes. Dingen die ik heb gekregen van allerlei lieve mensen. En verder neem ik gewoon kleding en schoenen mee naar Turijn en van alles om het in mijn hotelkamer gezellig te maken. En wasmiddel, want dat is ook belangrijk.”

De zangeres heeft een druk schema. Maar ze laat weten dat er in Turijn ook nog tijd is om leuke dingen te doen. „Even lekker lunchen. Beetje wandelen door de stad. En ons hotel heeft een zwembad. Ik hou van zwemmen, dus dat ga ik zeker doen.”