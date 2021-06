Deense kroonprins ontroerd door teamspirit na drama Eriksen

„Het was ontroerend om de geweldige teamspirit en support van spelers en fans te ervaren na de grote schrik die we allemaal hebben gekregen”, aldus kroonprins Frederik en zijn vrouw Mary. Het kroonprinselijke paar zat zelf ook in het stadion in Kopenhagen tijdens de wedstrijd. De voetballer ging vlak voor de rust naar grond. Hij werd minutenlang gereanimeerd voordat hij per brancard naar de catacomben werd gebracht. Daarna werd Eriksen naar een nabijgelegen ziekenhuis vervoerd.

Hij is inmiddels bij kennis en ligt in het ziekenhuis. De wedstrijd werd na een langdurige stillegging weer hervat en de Denen verloren uiteindelijk met 1-0 van Finland. Het verlies lijkt Frederik en Mary niet te deren. „Het belangrijkste van vanavond is dat het goed gaat met Christian Eriksen”, aldus het paar.

Ook Prins William heeft een kort eerbetoon gebracht aan de oud-speler van Ajax. „Onze gedachten zijn bij Eriksen en zijn familie”, schrijft de hertog van Cambridge op Twitter.