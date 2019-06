Bill Cosby tekent beroep aan tegen veroordeling

Bill Cosby bij de rechtbank voor een hoorzitting in september vorig jaar Ⓒ ANP

Acteur Bill Cosby heeft hoger beroep aangetekend tegen zijn veroordeling wegens het drogeren en seksueel misbruiken van Andrea Constand, een voormalig medewerkster van Temple University, in 2004. Dat zou zijn gebeurd in zijn huis in de buurt van Philadelphia. Cosby heeft dat altijd ontkend.