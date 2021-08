’Diane Kruger en Norman Reedus verloofd’

De twee leerden elkaar kennen op de set van de film Sky uit 2015. Kruger had toen nog een relatie met vakgenoot Joshua Jackson, maar het stel ging uit elkaar en een jaar later werd zij met Reedus gesignaleerd. De acteurs verwelkomden in het najaar van 2018 een dochtertje, maar hebben haar naam nooit bekendgemaakt. Ook delen zij geen foto’s van het gezicht van het meisje op social media.

De van oorsprong Duitse Kruger was eerder vijf jaar getrouwd met de Franse regisseur Guillaume Canet. Voor de The Walking Dead-acteur zou dit het eerste huwelijk zijn. Hij heeft uit zijn relatie met model Helena Christensen wel een zoon, de nu 21-jarige Mingus.