Kaartverkoop concert BTS maand opgeschoven

Leden van de officiële fanclub zouden eigenlijk vanaf woensdag al kaartjes kunnen kopen en de reguliere verkoop zou vrijdag starten. Die data zijn nu verplaatst naar 29 april en 1 mei ’vanwege huidige ontwikkelingen’. De nieuwe data zijn echter onder voorbehoud van wijzigingen.

Nederlandse fans hebben even geduld moeten hebben voor een optreden van de populaire K-pop-band. In 2018 waren de mannen van BTS voor het laatst in Nederland. Toen was het concert in de Ziggo Dome binnen een kwartier uitverkocht.