Brad Pitt in rolstoel na bezoekje aan tandarts

De Britse tabloid heeft foto’s van Brad Pitt die in een rolstoel het ziekenhuis bij Los Angeles weer verlaat. Medisch personeel en een beveiliger begeleiden hem. Een bron zou aan Page Six hebben laten weten dat het alleen maar ging om het laten verwijderen van een verstandskies en dat er van estetische ingrepen geen sprake was.

Brad Pitt zal samen met andere Hollywoodsterren als Harrison Ford en Reese Witherspoon de uitreiking van de Oscars verzorgen. Zelf won hij vorig jaar de prijs voor beste bijrol voor zijn rol in Quentin Tarantino's Once Upon a Time in ... Hollywood.