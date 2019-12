Zetten Kim en Khloé Kourtney uit KUWTK?

De zussen Kardashians Ⓒ Hollandse Hoogte

Het gaat er weer erg ’gezellig’ aan toe bij The Kardashians. Ditmaal is er tussen de zusjes Kim, Khloe en Kourtney behoorlijke frictie over het privéleven van Kourtney. De oudste zus van het trio is namelijk van mening dat ze niet alles met de camera’s hoeft te delen. Daar zijn Kim en Khloé het echter totaal niet mee eens en denken dat het daarom zelfs beter is om Kourtney uit de realityshow te zetten...