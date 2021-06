Moeder Beyoncé reageert op ’sociale-angststoornis’ van haar dochter

Beyoncé wordt regelmatig gezien met de hand van Jay-Z op haar been of enkel. Ⓒ Getty Images

De moeder van Beyoncé heeft zich uitgelaten over geruchten dat haar dochter een sociale-angststoornis heeft. Wanneer de wereldster in het openbaar verschijnt, wordt ze regelmatig gespot met de hand van Jay-Z op haar been of enkel. Dit zou de echtgenoot van de zangeres doen, omdat Beyoncé ’angstig’ wordt in sociale aangelegenheden.