Hanna Verboom zet zich in tegen plastic

Ⓒ Hollandse Hoogte / Fotopersburo Edwin Janssen

National Geographic staat de hele maand juni in het teken van #Stopmetplastic. Met de campagne wordt aandacht gevraagd voor de groeiende hoeveelheid plastic afval in de oceanen, als gevolg van overmatig gebruik van wegwerpplastic. Het thema plastic staat in juni centraal op televisie, in de magazines en op de website en sociale media van National Geographic, maakte de zender woensdag bekend.