Hollywood-legende Olivia de Havilland (104) overleden

De Havilland speelde in de iconische film uit 1939 de rol van Melanie Hamilton. Ze werd daarvoor genomineerd voor een Oscar, die ze niet won. Later mocht ze alsnog twee keer het beeldje in ontvangst nemen; in 1946 voor haar rol in To Each His Own en in 1949 voor The Heiress.

Eerder dit jaar ontstond ophef toen streamingservice HBO Max Gone with the Wind verwijderde vanwege het romantische beeld dat erin wordt gegeven van het zuiden van de VS in de tijd van slavernij. De film keerde later terug op het platform met een introductie waarbij uitleg wordt gegeven over de controverse rond de film.

Olivia de Havilland was de vijftien maanden oudere zus van actrice en Oscar-winnares Joan Fontaine (96), die in december 2013 overleed.