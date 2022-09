Chadwick Boseman wordt postuum Disney Legend

De Disney Legends vormen de eigen Hall of Fame van Disney. Het mediabedrijf eert met de titel personen die werkzaam zijn voor en achter de schermen en een „buitengewone en wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan de Walt Disney Company”. Eerder aangewezen Legends zijn onder meer Julie Andrews, Walts neef Roy E. Disney, George Lucas, Oprah Winfrey, Carrie Fisher en componisten Alan Menken, Phil Collins en Elton John.

Derrick Boseman sprak tijdens de ceremonie ook namens zijn aanwezige ouders en Chadwicks weduwe Simone. „Ik wou dat hij hier was om deze eer te ontvangen. Dat hij er niet meer is, doet onze familie nog zo ontzettend veel pijn”, aldus de broer van de acteur, die het niet verbaasde dat Chadwick de eer toebedeeld kreeg. „Het doet me denken aan hoe hij onze ouders altijd heeft geëerd. Hoe trouw hij was in zijn werk, dat hij zijn laatste rollen speelde terwijl hij chemotherapie onderging. Zes dagen voor hij stierf loste hij nog de belofte in die hij aan zijn weduwe had gemaakt en trouwde met haar. Chad was zo’n geweldig mens.”