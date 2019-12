Willie Nelson (86) gestopt met blowen

„Ik heb mijn longen nogal misbruikt in het verleden. Ademhalen is deze dagen iets moeilijker, dus ik moet voorzichtig zijn”, aldus Nelson, die nog altijd rondtoert. Hij is ook niet van plan daar binnenkort mee te stoppen. „Ik hou van de toerbus, dat is mijn thuis”, stelt de zanger. „Het publiek geeft me een hoop positieve energie, en ik hoop dat ik dat aan hen teruggeef.”

Afgelopen zomer moest Nelson zijn toer onderbreken vanwege zijn longproblemen. Eerder dit jaar brak hij een concert na een paar minuten af omdat hij moeite had met ademen. In het interview vertelt de zanger niet of hij alleen stopt met het roken van wiet, of dat hij de drug helemaal afzweert.

