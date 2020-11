Queen en prins Philip bedroefd door orkaan Eta

„Onze gebeden en gedachten zijn bij hen die gewond zijn geraakt of overleden zijn, en bij iedereen wier huis of leven geraakt is”, laten Elizabeth en Philip weten, die de tweede lockdown in Engeland doorbrengen in Windsor Castle.

Tientallen mensen zijn in Midden-Amerika om het leven gekomen door Eta. Duizenden mensen zijn dakloos geraakt door overstromingen in Nicaragua, Honduras en Guatemala. In de landen zijn ook veel huizen, wegen en bruggen beschadigd door de harde wind en hevige regenval. Momenteel ligt het systeem tussen Cuba en Florida met maximaal windkracht 10 en windstoten van ruim 100 kilometer per uur.