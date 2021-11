P!nk aan de beterende hand na heupoperatie

„Hey wereld! Zo zie ik eruit na 9 uur slaap en veel knuffels van mijn kinderen, 7 dagen na mijn heupoperatie! Ik wil iedereen bij The Steadman Clinic in Vail, en met name dokter Philippon, ontzettend bedanken voor hun geweldige zorg. Omdat ik getrouwd ben met een atleet die honderden operaties heeft ondergaan, heb ik de mogelijkheid gekregen om een paar supergoede artsen te ontmoeten. Mijn dankbaarheid is oneindig. Het was een zware eerste week met veel tranen, pijn, koorts, depressies en zweren door medicatie, maar mijn rots in de branding Carey Hart heeft me er doorheen gesleept”, aldus P!nk.

Ze vervolgt: „Hij bracht me koffie voor onder de douche, droogde mijn tranen, maakte me havermout voor me, hield mijn medicijnen in de gaten, zorgde voor een telefoonoplader, nam mijn temperatuur op, maakte het bed op en praatte me door de hele week heen. Inmiddels heb ik ook al wat trucjes uitgevonden hoe ik het beste op krukken kan lopen de komende zes weken!! Ik zal volledig herstellen van deze operatie en daar ben ik enorm dankbaar voor. Ik ben diep onder de indruk van mensen die voor nog zwaardere opgaven staan en daar doorheen komen. Deze situatie heeft me geleerd dat het oké is om hulp te accepteren, het is een nederige ervaring voor iemand die altijd onafhankelijk wil zijn.”