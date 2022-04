Adam Levine koopt oude huis Rob Lowe voor 52 miljoen dollar

Het optrekje werd in 2009 gebouwd en heeft een oppervlakte van 929 vierkante meter. Het huis is gemodelleerd naar de geboorteplaats van Lowe in de stad Charlottesville in de Amerikaanse staat Virginia. De woning bevat onder meer zes slaapkamers, elf badkamers/toiletten, meerdere woonkamers, een grote woonkeuken en een aparte keuken voor cateraars.

Mocht Levine zijn vrouw Behati Prinsloo en hun twee kinderen binnen kwijt zijn, dan kan hij ze altijd nog ergens vinden in de buitenkeuken, bij de karpervijver, het zwembad of de tennisbaan die naast het huis liggen. Ook staan er op het erf onder meer nog een gastenverblijf met twee slaapkamers en een gebouw waar het personeel verblijft.

Lowe en zijn vrouw Sheryl Berkoff verkochten hun huis in 2020 aan zakenman Jack McGinley voor ongeveer 44,5 miljoen dollar, die er dus een slordige 7,5 miljoen dollar winst op heeft gemaakt.