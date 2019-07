Tabitha: ’Ik ben geen hiphopact’

Tabitha, vooral bekend van haar nummer 1-hit Hij is van mij met Kris Kross Amsterdam, Maan en Bizzey, worstelt ook een beetje met het stempel dat op haar is gedrukt. „Ben ik de juiste verschijning? Ik ben niet blank, heb geen blauwe ogen en geen blond haar. Ik word ingedeeld in de categorie urban, bij de hiphop. Zelf noem ik wat ik maak popmuziek, want dat is het: populair. Ik ben geen hiphopact.”

„Ik denk dat mensen moeten wennen aan de overgang naar een nieuwe generatie. Vroeger was het Marco Borsato, Jan Smit en Trijntje Oosterhuis. Nu wordt er naar andere muziek geluisterd”, gaat Tabitha verder. „Ik heb wel gedachten over hoe het werkt in Nederland en Hilversum, maar daar wil ik eigenlijk niet over praten. Als ik negatieve zaken benoem, geef ik het kracht. Ik vertrouw erop dat wat ik verdien naar me toe zal komen.”