Céline Dion: ’We denken elke dag aan je’

„René, het is alweer vijf jaar geleden”, schrijft Dion op Instagram bij een foto waarop het stel elkaars hand vasthoudt. „Er gaat geen dag voorbij dat we niet aan je denken. We doen vaker een beroep op je dan ooit tevoren, om ons richting te geven, ons te beschermen en om over ons te blijven waken.”

De zangeres, die de boodschap ook schrijft namens haar zoons René-Charles (19), Eddy (10) en Nelson (10), vervolgt: „We bidden dat je je licht over de hele wereld laat schijnen, over iedereen die op dit moment door moeilijke tijden gaat. Je blijft voor altijd in ons hart en in ons leven. We houden van je.”

Het stel leerde elkaar kennen in 1980, toen zij twaalf jaar was en hij 38. Zeven jaar later kregen ze een relatie en in 1994 traden de twee in het huwelijk. René overleed op 73-jarige leeftijd aan de gevolgen van keelkanker. Céline ging in de periode door een erg zware tijd; twee dagen later stierf ook haar broer Daniel.