Georgina Verbaan en Maartje Wortel dolgelukkig samen

De actrice had de afgelopen jaren vooral relaties met mannen, maar dat ze ook op vrouwen valt was geen geheim. „Al sinds ik interviews geef, heb ik het erover dat ik met mannen en vrouwen relaties heb gehad”, legt Verbaan uit aan RTL Boulevard.

En hoewel de twee zichtbaar gelukkig met elkaar zijn, samen lachen en tegen elkaar aan vlijen, laten ze bijzonder weinig los over hun relatie. Wel stellen ze ’heel blij’ met elkaar te zijn. Op de vraag hoe zij samen zijn gekomen, reageren ze ook ontwijkend. „Dat is een heel lang verhaal.”

Georgina en Maartje maakten hun relatie vorig jaar december wereldkundig. Ook toen lieten ze weinig tot niets los over hun relatie en stelden zij enkel het ’heel gezellig’ te hebben.

Georgina was al een aantal jaren single na een paar stukgelopen relaties met mannen. Van 2003 tot 2008 had de actrice een relatie met Jort Kelder. Daarna was ze samen met trompettist Rob van der Wouw, waarmee ze in 2010 dochter Odilia kreeg.