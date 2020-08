’Heidi Klum medeplichtig door te zwijgen’

Het ooit zo gevierde Duitse topmodel HEIDI KLUM (47) is met collega-model NAOMI CAMPBELL (50) de zoveelste bekende naam die in verband wordt gebracht met pedomiljardair JEFFREY EPSTEIN. Met de arrestatie van GHISLAINE MAXWELL (58) - Epsteins assistente die gespecialiseerd was in het ronselen van minderjarige meisjes - en met het vrijkomen van verschillende rechtbankdocumenten, vrezen steeds meer sterren, toppolitici, zakenmensen en andere leden uit de internationale jetset voor hun reputatie. Zo ook Heidi Klum. Zij wordt in New York meerdere keren genoemd.

Welke beroemdheden zijn er daadwerkelijk allemaal op Epsteins beruchte seksoord Little St. James Island geweest? Wat deden ze daar en wat hebben ze meegekregen van de bizarre hobby van hun gastheer? De Britse PRINS ANDREW (60) komt steeds meer in het nauw (zie kader rechts), maar blijft alle aantijgingen van seks met minderjarige meisjes ontkennen. Net zoals de Amerikaanse ex-president BILL CLINTON (73), die blijft tegenspreken dat hij op het eiland waar seksorgiën net zo normaal waren als een partijtje golf, in de villa van zijn vriend logeerde.

"Privé-Boeing deed dienst als vliegend bordeel"

En wie hebben er allemaal meegevlogen in Epsteins beruchte ’Lolita Express’, zoals zijn privéjet wel werd genoemd? Bill Clintons naam duikt wederom op, evenals zijn vice-president, de inmiddels 72-jarige AL GORE. Ook hoog in de lucht gingen, zo beweren de misbruikslachtoffers, nadat het teken ’riemen vast’ van de schermen verdween, geregeld de kleren uit voor massages waarmee de orgiën steevast begonnen. Al is niet gezegd dat de Boeing 727 bij elke vlucht dienst deed als vliegend bordeel en alle passagiers het grote bed in het toestel met jonge meisjes hebben gedeeld.

Medeplichtig

Volgens Epsteins meest bekende seksslavin VIRGINIA GIUFFRE (37) hebben ook Heidi Klum en Naomi Campbell meegevlogen met zijn privéjet, zonder overigens door haar beschuldigd te worden van misbruik. Maar voor Giuffre is dat echter ook onvergeeflijk. ,,Ze wisten het en deden niets’’, twitterde ze. ,,Het is alsof je getuige bent van een moord en zwijgt. Dat betekent dat je medeplichtig bent.’’ Wát de voormalige modellen dan hadden moeten weten, blijft echter onduidelijk.

Vele prominenten vrezen dat ook hun naam straks genoemd gaat worden in de extreme misbruikzaak. Neem Bill Clinton, die haar samen met Maxwell wordt vastgelegd op de trappen van Epsteins privévliegtuig.

In het Duitse magazine Bunte reageerde Heidi’s vader furieus op de aantijgingen tegen zijn dochter. ,,Allemaal onzin!’’, zei hij. ,,Het enige dat zeker is, is dat dit het tweede geval is van een beroemde multimiljonair die decennialang vrijelijk vrouwen heeft kunnen misbruiken. Net als bij filmbaas HARVEY WEINSTEIN (68). Vermoedelijk was half Hollywood ervan op de hoogte, maar ondernam niemand actie.’’

In een verklaring aan het Amerikaanse magazine People ontkende Heidi’s advocaat alle aantijgingen. ,,Elke verwijzing naar Heidi Klum in verband met Jeffrey Epstein is volkomen onjuist. De naam en initialen van Heidi Klum kwamen niet voor in alle vluchtlogboeken die zijn vrijgegeven. Veel spraakmakende mensen worden vermeld, maar mevrouw Klum is niet een van hen. De uitleg is simpel. Ze heeft nog nooit in een van de vliegtuigen van meneer Epstein gezeten. En dat komt omdat ze meneer Epstein niet kende en nooit op zijn eiland was.’’

"Steeds meer sterren, toppolitici en zakenmensen vrezen voor hun reputatie"

Veel duidelijker kan de jurist het namens zijn cliënt niet verwoorden. Het voormalige model reageerde zelf ook in het Amerikaanse blad. ,,Ik heb in het nieuws gezien dat ik ten onrechte ben genoemd als passagier op een van de vluchten van meneer Epstein. Ik kende hem niet en ben daarom nooit in zijn vliegtuigen, bij hem thuis of op zijn eiland geweest. Ik spreek me uit omdat ik niet vals geassocieerd wil worden met meneer Epstein en het gruwelijke verhaal om hem heen.’’ Heidi voegde nog toe: ,,Ik sta achter de slachtoffers die zo dapper naar voren zijn gekomen en ook ik wil dat de waarheid boven water komt en het recht zegeviert.’’

Vuurwerk

Alles maakt duidelijk dat de onlangs ontzegelde rechtbankdocumenten in het omvangrijke misbruikschandaal en als onderdeel in het proces tegen Ghislaine Maxwell nog voor veel vuurwerk zal gaan zorgen. Veel celebrities en zakenmensen houden hun adem in voor wat nog komen gaat. Zij proberen iedere connectie met Jeffrey Epstein, die verleden jaar augustus in zijn cel zelfmoord pleegde, te ontkennen of te ’downplayen’.

Neem bijvoorbeeld de Amerikaanse president DONALD TRUMP (74). Die noemde Epstein jaren geleden ’een geweldige kerel die net als ik van mooie vrouwen houdt.’ Een uitspraak waar hij nu liever niet meer aan herinnerd zal willen worden. Virginia Roberts Giuffre, Epsteins slachtoffer en inmiddels zelf advocate gespecialiseerd in misbruikzaken, is in ieder geval vastbesloten om samen met haar advocaat DAVID BOIES (79) iedere steen boven water te krijgen. Prins Andrew zal met die wetenschap sidderen van angst. Giuffre twijfelt er namelijk niet aan dat hij is gefilmd in kamers en privévertrekken van Epstein. ,,We weten dat er overal camera’s hingen. Er zijn grote hoeveelheden tapes en prins Andrew staat zeker op die banden.’’