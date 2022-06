Frank Dane terug bij Radio 538 na eerder abrupt einde show

Vlak na kerst vorig jaar werd Frank Dane nog onverwacht overvallen met het nieuws dat zijn ochtendshow, die hij in 2019 van Edwin Evers overnam, moest stoppen. Hij moest plek moest maken voor Wietze de Jager en Klaas van der Eerden. Hij noemde het toen een ’donderslag bij heldere hemel’, maar liet weten nog wel met Talpa in gesprek te zijn over zijn toekomst bij Radio 538, waar naar eigen zeggen zijn hart lag. „Toen ik 22 jaar geleden met radio begon was 538 mijn eerste grote liefde en vandaag kan ik bevestigen, oude liefde roest niet. Vanaf eind augustus ben ik weer thuis en dit keer met een geweldige middagshow. Ik kan niet wachten”, laat hij nu dan ook weten. Dane is sinds 2000 voor het eerst te horen op Radio 538 en presenteerde er meerdere shows.

In mei werd bekend dat de dagelijkse De Coen en Sander Show naar de vrijdag verhuist. Ook zij gaven aan dat die beslissing hen pijn deed. Toch zouden de wijzigingen in de programmering van Radio 538 na tegenvallende luistercijfers niet uit de lucht komen vallen. Swijnenberg gaat voor 538 ook een lunchprogramma maken. Lantinga krijgt van maandag tot en met donderdag een middagprogramma op Radio Veronica.

538-zenderbaas Coco Hermans heeft vertrouwen in de nieuwe programmering. „Met Wietze & Klaas, Coen en Frank in de dagprogrammering en Coen en Sander als start van je weekend brengen we onze luisteraars een ijzersterke programmering waar ik nu al naar uitkijk!”