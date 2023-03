’Jane the Virgin-actrice Gina Rodriguez bevallen’

Rodriguez, vooral bekend van haar hoofdrol in de serie Jane the Virgin, maakte vorig jaar juli bekend dat ze in verwachting was. Ze deelde de positieve zwangerschapstest op haar verjaardag met haar volgers.

In Jane the Virgin speelde Rodriguez een maagd die per ongeluk zwanger raakt door een medische fout van haar gynaecoloog. De komische dramaserie liep van 2014 tot 2019. Het leverde haar onder meer een Golden Globe op.