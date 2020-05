Matthew Perry op zoek naar nieuwe liefde

Een bron van Us Weekly laat weten dat Matthew Perry eerder ook al een profiel had op de app, maar deze op non-actief had gezet toen hij twee jaar geleden een relatie kreeg met Molly Hurwitz (29). Nu hij sinds een maandje weer vrijgezel is, heeft de acteur zijn profiel weer geactiveerd. „Hij stuurt berichtjes naar meisjes en is weer helemaal klaar voor het online daten.”

Perry en Hurwitz wisten hun relatie lange tijd geheim te houden. Pas in december 2019 werd bekend dat de twee al zo’n twee jaar samen waren. Vrienden van Matthew dachten dat hij eindelijk de ware had gevonden in Molly, maar begin mei werd bekend dat dat dus niet het geval was. „Ze zijn pas zeer recent uit elkaar”, liet een bron toen weten. „Het ging heel vriendschappelijk, maar ze hebben besloten hun eigen weg te gaan.”