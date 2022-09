Premium Het beste van De Telegraaf

Pia Douwes maakt na stemproblemen comeback met Netflix-hit ’The Prom’

Door Colette Boegman Kopieer naar clipboard

Douwes: „Het is een emotionele reis naar jezelf-mogen-zijn.” Ⓒ Roy Beusker

Pia Douwes (58) is terug. De musicalactrice die in 2019 plotseling haar stem kwijtraakte, staat vanaf 26 september als Dee Dee Allen in de glitter en glamour-productie The Prom. „Het was een uitdagende, lange weg, maar het heeft mij uiteindelijk ook veel gebracht.”