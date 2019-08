Radio-dj Wim van Helden opnieuw vader geworden

„Het went niet, het is weer anders en net zo bijzonder. Ik was ook een beetje in de war”, aldus de trotse vader. Ook liet hij weten dat moeder en kind het goed maken.

Op Instagram deelt Wim een kiekje van zijn zoon, Gijs Benjamin.

Wim heeft samen met zijn Pauline al dochtertje Lieve Zoë (3) en zoontje Casper Lou (2).