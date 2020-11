HBO vraagt rechter Jackson-zaak te seponeren

Het juridische getouwtrek tussen de partijen draait om documentaire Leaving Neverland. Daarin wordt Jackson beschuldigd van seksueel misbruik van twee minderjarigen. De beheerders van de nalatenschap van de King of Pop stellen dat HBO met de uitzending in 2019 contractbreuk gepleegd. Ze verwijzen daarbij naar een overeenkomst uit 1992, opgesteld omdat de zender een concertregistratie uitzond, waarin is opgenomen dat HBO de zanger niet mag vernederen of te schande mag maken.

HBO is van mening dat het betreffende contract is ontbonden toen beide partijen begin jaren negentig aan hun verplichtingen hadden voldaan en vroeg ook vorig jaar al de zaak te seponeren. Toen oordeelde een rechter echter dat de Jacksons mochten blijven procederen. De zender ging in hoger beroep en wil nu dat die uitspraak ongedaan wordt gemaakt.