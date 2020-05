Bizzey, Partysquad, Willie Wartaal en Josylvio geven examenshow

Het initiatief komt van Buma Music Academy, een online lesprogramma over muziek. „Het schooljaar 2019/2020 dreigt voor de eindexamenleerlingen als een nachtkaars uit te gaan. Het minste wat we kunnen doen is op de dag waarop de leerlingen officieel te horen krijgen of ze geslaagd zijn of niet, met muziek hun middelbareschooltijd afsluiten”, aldus directeur Frank Helmink van Buma Cultuur.

Het examenfeest wordt live gestreamd via meerdere camera’s en is te beleven via de website van Buma Music Academy.