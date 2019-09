Huis en baby op to-dolijst van Priyanka Chopra

„Een huis kopen en een baby krijgen staan op mijn to-dolijst”, vertelt Priyanka. „Ik heb huizen in Mumbai en New York, dat zijn verticale steden. Los Angeles is meer horizontaal”, doelt de actrice op de hoogte van de gebouwen in de steden. „Voor mij is thuis een plek waar ik gelukkig ben, zolang ik mensen om me heen heb waar ik van houd.”

Een baby krijgen staat dus ook op de planning, maar wanneer weet Priyanka nog niet. Tot die tijd is ze gelukkig met haar chihuahua-terriër Diana, die tussen haar en echtgenoot Nick in bed slaapt. „Ik blijf haar maar opzij duwen, maar ze schuift telkens terug naar het midden”, vertelt ze. „Ze is gewoon zo schattig, daar kan je niks aan doen.”